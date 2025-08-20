Pati Chapoy defiende a Christian Nodal en plena controversia: Dejen en paz a este muchacho

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal enfrentó abucheos durante su presentación en Supernova Strikers 2025 en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Testigos reportaron que al cantar "Sabina" —presunta dedicatoria a Ángela Aguilar—, el público coreó el nombre de Cazzu (Julieta Cazzuchelli), su exnovia. El programa Ventaneando documentó el momento, señalando que la reacción criticaba su relación actual por presunta infidelidad.

Pati Chapoy, líder de Ventaneando, declaró el 18 de agosto: "Ay no, dejen en paz a esos muchachos, caray... Para eso son los espectáculos, para que la gente suelte, pero suelten cosas importantes". Pedro Sola respaldó: "¿Por qué esta agresividad? Lo van a ver y lo agreden diciéndole esa tontería". Esta defensa refleja una postura mediática contra el bullying artístico, común en controversias de famosos.

Supernova Strikers 2025 también destacó por la pelea estelar entre Alana Flores y Gala Montes, esta última recibiendo rechazo en redes. El evento mezcló deporte y espectáculo con resultados impredecibles: ovaciones para algunos artistas y desaprobación para otros. Nodal, pese a los abucheos, completó su set, demostrando profesionalismo.

