La magia de Hogwarts llega a Londres: primeras imágenes revelan a Harry y Hagrid en acción

El rodaje de la nueva serie de Harry Potter ya comenzó y los fans no tardaron en compartir las primeras imágenes y vídeos que muestran a Harry Potter y Hagrid caminando por la capital británica. La dupla está totalmente caracterizada: Harry con sus icónicas gafas y vestimenta casual, mientras Hagrid impresiona con su abrigo pesado, botas enormes, cabello y barba desordenados, y su peculiar paraguas rosa que esconde su varita rota.

Las escenas muestran calles llenas de vida, tráfico y transeúntes, un reflejo de la Londres contemporánea, aunque la historia se desarrolla en los años noventa, añadiendo un curioso contraste entre la época y el escenario.

Rodaje en lugares emblemáticos

Las filmaciones tuvieron lugar en Borough High Street, muy cerca del famoso Puente de Londres. Además de los actores principales, el equipo de producción contó con un doble para Hagrid, encargado de las tomas que requieren mayor cuidado físico. En los alrededores del set, se podían ver carteles indicando que se estaban grabando escenas dentro del Caldero Chorreante, el pub que conecta con el mítico Callejón Diagón.

Momentos que reviven la historia

La secuencia recrea el inicio de la saga: Harry recibiendo su carta de Hogwarts y siendo rescatado de la dura vida con los Dursley por Hagrid. Después, juntos, se adentran en Londres para llegar al Caldero Chorreante, donde los jóvenes magos comienzan a familiarizarse con la magia y adquieren los objetos que marcarán sus aventuras en el Callejón Diagón.

Con estas primeras imágenes, la serie promete capturar la esencia del universo de Harry Potter y ofrecer a los fans un regreso nostálgico y lleno de detalles al mundo mágico que todos conocen y aman.

