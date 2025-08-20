Distrito Capital ya tiene nueva reina: ¿Qué la hace destacar rumbo al Miss Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 18 de agosto, Andrea Molina se llevó la corona de Miss Distrito Capital 2025 en un evento cargado de elegancia y brillo, celebrado en el Centro Cultural Chacao. Diez candidatas desfilaron sobre el escenario, mientras el público disfrutaba de las animaciones a cargo de Victoria Abuhazi, Yus Ramos, Vanessa Pérez y Karin Aridi.

Con la elección de Molina se completan los concursos regionales de la edición 2025 de Miss Venezuela para participar en el reality.

Andrea Molina: talento, carisma y estilo

Con 27 años, Andrea combina su carrera como modelo con su faceta de diseñadora de moda. Durante la gala, además de la corona, se llevó la banda de Miss Sonrisa, lo que demuestra su simpatía y conexión con el público. En la etapa final del concurso, su presencia y elegancia captaron la atención del jurado, asegurándole el primer lugar y consolidándola como la nueva reina de la capital.

La actual Miss Venezuela Universo, Stephany Abasali, fue la encargada de entregar las flores a Andrea Molina, coronándola oficialmente y dándole la bienvenida a su nueva etapa como reina del Distrito Capital.

Invitados de lujo y alfombra roja

Antes del espectáculo, los asistentes fueron recibidos con una alfombra roja que reunió a personalidades del entretenimiento, la belleza y el mundo empresarial. Entre ellos destacaron Valeria Cannavó (Miss Venezuela Mundo 2024), Ismelys Velásquez (Universal Woman 2025), Ashley Flete (Miss Universe Latina), Alessandra Guillén (Miss Venezuela Internacional 2024), Carlos Aguilar, Luigi Ratino, Rosangelica Monasterios y Nina Sicilia.

