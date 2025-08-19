¡Sorprendente! Lele Pons revela el secreto para calmar el llanto de su bebé

Suscríbete a nuestros canales

Lele Pons regresa a redes sociales mostrando sus primeros días como madre de Eloísa, quien cumplirá un mes el 26 de agosto. En un video viral, la pequeña llora desconsolada durante un cambio de pañal hasta que su madre reproduce Gasolina de Daddy Yankee. "Apenas Eloísa escucha unos segundos de la canción, deja de llorar", demostrando una conexión musical instantánea.

Seguidores recordaron a Lele que años atrás planeaba nombrar a su hija "Solina" (por Gasolina) o "Rompe" (por otro éxito de Yankee). Una fan comentó: "Lo publicaste en una story hace un par de años. 'Si tengo una hija, la llamaré Solina'". Lele, asombrada, confirmó el dato olvidado.

Recuperación física que deslumbra

La venezolana de 29 años muestra su abdomen plano en un comparativo de embarazo vs. posparto. "Presume su figura a menos de un mes de haber dado a luz", usando un outfit similar para evidenciar su transformación. People en Español elogia su tonificación rápida, atribuyéndola a rutinas de ejercicio suave y dieta balanceada. El carrusel de imágenes genera reacciones masivas por su honestidad.

