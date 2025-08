Lele Pons enternece las redes con una publicación dedicada a su hija: Nunca había sentido tanto amor

Suscríbete a nuestros canales

La artista venezolana Lele Pons, convertida en madre hace apenas días, compartió un tierno video con su bebé Eloísa acompañado de un mensaje que revela la profundidad de su amor. Sus seguidores, conmovidos hasta las lágrimas, han llenado su publicación de felicitaciones y cariño para la pequeña, fruto de su relación con Guaynaa y nacida el 26 de julio.

La transformación de Lele Pons

Visiblemente conmovida, Lele acompañó el clip con palabras cargadas de gratitud por esta nueva etapa. “Eloísa ¡Nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad!”, expresó la influencer, quien documentó con entusiasmo su embarazo. Su confesión “Literalmente odio dormir porque la extraño muchísimo” refleja el intenso vínculo instantáneo que siente, destacando que la bebé es “hermosa, increíble, fuerte, activa, pero sobre todo, SANA!”.

La intérprete ha sido transparente sobre el impacto transformador de la maternidad en su vida. “Gracias, Dios, por este regalo. Nada se compara con esta sensación. Te cambia la vida. Ella es mi mundo”, escribió, superando cualquier expectativa previa. Su dedicatoria cerró con una declaración contundente: “Te amo más que a nada, mi princesa”, sellando públicamente su devoción por Eloísa.

¿Cómo vivió Lele el camino hacia la maternidad?

Meses antes del nacimiento, Lele había confesado sus temores ante el parto, aunque su deseo de conocer a su hija era más fuerte. “Ya pensar en dar a luz me da miedo, pero dicen que todo se te olvida cuando ves a tu bebé. Estoy esperando ese momento”, reveló a Us Weekly en julio. Su experiencia gestacional no fue sencilla, reconociendo desafíos como “el cansancio, los cambios de humor, las hormonas”.

Sin embargo, Lele también destacó la magia del proceso: “ver crecer la barriga y saber que estás formando una vida dentro de ti”. Ahora, con Eloísa finalmente en sus brazos, celebra el inicio de una etapa que, según sus propias palabras, le ha cambiado la vida para siempre.

