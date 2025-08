¿Problemas económicos? Cazzu revela por qué se muda de casa junto su hija Inti

Suscríbete a nuestros canales

La cantante argentina, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, confesó que hace poco tuvo que mudarse debido a que no tiene casa propia.

Durante la promoción de su libro ‘Perreo’, la madre de la hija del cantante Christian Nodal, reveló “no podía seguir pagando” el lugar en el que vivía con la pequeña Inti.

Cazzu revela no tiene casa propia

Además, en una entrevista para el podcast El Flowcast de Héctor Alí, la cantante de 31 años, confesó que no contaba con los recursos económicos suficientes para seguir costeando el espacio donde vivía.

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar…”, dijo Cazzu.

“Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate yo vivo con mi hija, tengo un toc un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme”, añadió.

