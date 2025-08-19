La fans más inesperada: mira cómo Lili Estefan se desató en el concierto de Bab Bunny

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y presentadora del programa de televisión El gordo y la Flaca, de Univision, Lili Estefan, compartió cómo fue su experiencia en el concierto del cantante puertorriqueño, Bab Bunny.

A través de sus redes sociales, la conductora publicó varios videos y fotos de su noche inolvidable en el Choliseo de Puerto Rico.

Lili Estefan en el concierto de Bab Bunny

"Así se vivió este fin de semana, el concierto de #badbunny en el #choliseo de #puertorico 🇵🇷🇵🇷🇵🇷 les comparto momentos inolvidables de su histórica residencia, este pasado sábado en su concierto #17 💃 QUE EMOCIÓN mi genteeeeee, tres horas inolvidables ! Se los Super recomiendo 💃💃💃💃💃💃💃 Gracias @cristy_solis y @maroficial por invitarme a disfrutar casi en primera fila del Espectáculo del momento!!! Como nos divertimos 💃💃💃💃 #NoMeQuieroIrDeAqui", escribió Lili Estefan en la publicación de Instagram.

En los videos, la cubana se puede ver disfrutar junto a sus amistades de la buena música y del show del conejo malo.

