El drama familiar: la inesperada reacción de Ben Affleck al supuesto compromiso de Jennifer Garner

La actriz y productora de televisión estadounidense, Jennifer Garner parece estar comprometida con su actual pareja, John Miller, los rumores de su compromiso se han viralizado en redes sociales en las últimas horas luego de haber sido vista en Los Ángeles con un gran anillo en el dedo anular.

Sin embargo, lo que la gente ha estado ansiosa por saber, es la reacción del actor Ben Affleck.

Recordemos, que Jennifer Garner y John Miller comenzaron a salir en 2018, tres años después de su separación con Ben Affleck, con quien tiene tres hijos: Violet, de 19 años, Finn, de 16, y Samuel, de 13.

¿Qué dice Ben Affleck del supuesto compromiso de Jennifer Garner?

Según revelaciones hechas por una fuente al medio Heat, con estas imágenes, el actor ha estado: “hundido en una pesadilla” por la noticia del compromiso.

Cabe destacar, que esta fuente aseguró al medio antes mencionado, que Ben pensaba que la actriz nunca volvería a casarse.

“Le han dicho en términos muy claros que este es el hombre con el que Jen quiere construir un futuro a largo plazo, está profundamente enamorada de él y no quiere volver a tener nada romántico con Ben nunca más”, agregó la persona.

Además, se pudo conocer que Ben Affleck siempre ha considerado a Jennifer Garner como “el amor de su vida” y su “alma gemela” a pesar de ya no estar junto.

Cabe destacar, que hasta el momento, la actriz no ha confirmado un compromiso con su actual pareja.

