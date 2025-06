¿Posible reconciliación entre Jennifer Garner y Ben Affleck?: Ella ama a Ben, pero teme que la aplaste otra vez

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer Garner conmovió a sus seguidores al publicar una imagen inédita de Ben Affleck durmiendo con uno de sus hijos en el pecho —sin especificar si era Violet (19), Fin (16) o Samuel (13)— acompañada del mensaje: "Feliz Día del Padre al lugar de aterrizaje favorito de tres personas", gesto que llega semanas después de que ambos fueran fotografiados abrazándose con visible afecto durante una salida familiar de paintball, reavivando especulaciones sobre su relación pese a sus vidas sentimentales separadas.

Affleck divorciado de Jennifer Lopez y Garner en una relación intermitente con el empresario John Miller desde 2018. Fuentes del entorno de la actriz revelaron al Daily Mail la complejidad emocional: "Ella ama a Ben, pero le preocupa que él la aplaste otra vez", aludiendo a heridas pasadas como los rumores de infidelidad con su niñera hace una década, mientras Miller —quien vive "a tiempo parcial" con Garner— habría sentido incomodidad ante la conexión de su pareja con su exmarido aunque una fuente cercana a él matizó: "Es difícil no sentir celos cuando es evidente que tienen un fuerte vínculo".

Por su parte, Affleck expresó públicamente su gratitud hacia Garner en entrevista con GQ: "Tuve suerte de tener una compañera y madre maravillosa; trabajamos bien juntos", enfatizando su crianza cooperativa tras diez años de matrimonio (2005-2015) y un divorcio formalizado en 2018, coherencia con su prioridad declarada por el bienestar de sus hijos aunque fuentes de Page Six sugieren que el actor "desearía otra oportunidad" pese a reconocer que "no es realista", mientras Garner mantiene su postura: "El sentimiento no es mutuo [...] está feliz con John y solo quiere enfocarse en la crianza compartida", cerrando así cualquier expectativa de reconciliación romántica inmediata.

