Chiky Bombom define relación con Clovis: Es mi compañero de trabajo, no parte de mi equipo

Durante una transmisión en vivo desde República Dominicana junto a talentos de Telemundo como Aleyda Ortiz, Caramelo y Manelyk, Chiky Bombom respondió con crudeza a las preguntas sobre su vínculo con Clovis Nienow: "Clovis está ahí, pero no vibra con nosotros; él vibra solo al trabajar. No me pregunten mucho por él [...] Si él quiere es bienvenido, pero no es parte del team".

Enfatizando que su conexión va más allá del plató: "Esto se trata de vibra genuina. Yo no le hago coro a famosos, no soy lambona". La conductora contrastó esta dinámica con sus relaciones cercanas: "Conecté con Manelyk, Caramelo se volvió loco conmigo y somos familia", mientras delimitó sus amistades reales en el equipo: "Aleyda es mi amiga [...] Carlo también. Después no me pregunten por más nadie; los otros son compañeros de trabajo".

Cerró su declaración con un llamado a la transparencia: "Ustedes me preguntan y tengo que ser honesta; no les venderé una película. ¿Cuándo me han visto grabando a Clovis? Solo cuando se mete o lo que sea", reafirmando así su postura ante la audiencia que sigue de cerca las interacciones del grupo televisivo.

