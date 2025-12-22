Luto en Hollywood: fallece el actor James Ransone

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades forenses del Condado de Los Ángeles informaron este sábado que James Ransone murió por suicidio el viernes 19 de diciembre de 2025. El Departamento de Policía de la ciudad acudió al lugar tras una llamada de emergencia y, tras las diligencias, clasificó el caso como una muerte sin indicios de violencia externa, descartando la participación de terceros. Su cuerpo está listo para ser entregado a su familia.

Un Actor con una Carrera Versátil y Memorables Interpretaciones

James Ransone, nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Chester "Ziggy" Sobotka en la segunda temporada de la aclamada serie de HBO The Wire en 2003. Su interpretación del problemático trabajador portuario, hijo del líder sindical Frank Sobotka, fue ampliamente elogiada y se convirtió en uno de los personajes más recordados de la serie.

Su carrera se extendió por más de dos décadas, abarcando cine y televisión. En televisión, fue parte de otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme, y también tuvo roles en Boschy CSI: Crime Scene Investigation. Su última aparición televisiva fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio de 2025.

En cine, se destacó en el género de terror con películas como Sinister (2012), Sinister 2 (2015) y It: Capítulo 2 (2019), donde interpretó al adulto Eddie Kaspbrak. También formó parte del elenco de The Black Phone (2021) y su secuela, estrenada en 2025. Su trabajo incluyó cine independiente, con participaciones en filmes como Tangerine (2015).

Una Vida Marcada por la Lucha Personal y la Superación

Ransone fue abierto en los últimos años sobre los profundos desafíos personales que enfrentó. En 2021, hizo público que era sobreviviente de abuso sexual infantil, acusando a su ex tutor de haberlo agredido en 1992, cuando tenía 12 años. En una carta pública, describió cómo esos hechos dejaron "una vida de vergüenza y vergüenza" y contribuyeron a sus luchas posteriores contra la adicción.

El actor habló con candor sobre su batalla contra el alcoholismo y la heroína, revelando que logró la sobriedad a los 27 años, tras cinco años de consumo. En una entrevista de 2016, explicó que se había mantenido sobrio desde 2006, un logro que alcanzó meses antes de filmar Generation Kill. Reportó las acusaciones de abuso a la policía en 2020, pero la fiscalía del condado de Baltimore decidió no presentar cargos tras la investigación.

El Legado y la Reacción

James Ransone deja atrás a su esposa, Jamie McPhee, y a sus dos hijos. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, McPhee compartió en sus redes sociales un enlace para donaciones a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI), una organización dedicada a la atención y prevención en salud mental.

La noticia de su muerte ha generado una ola de condolencias y tristeza entre seguidores y colegas, quienes han recordado su talento único y sus poderosas interpretaciones en pantalla. Su muerte marca una pérdida trágica para el mundo del entretenimiento, recordando una vez más la importancia del cuidado de la salud mental.

