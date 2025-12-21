Navidad en Netflix: top cinco de series para disfrutar las fiestas decembrinas

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de las festividades decembrinas, los planes de "manta y sofá" se convierten en los protagonistas de los hogares. Este 2025, Netflix ha preparado una selección que equilibra la nostalgia, la adrenalina y el espíritu navideño. Basándonos en las tendencias de medios especializados y los estrenos más recientes, te presentamos las cinco series que no pueden faltar en tu lista durante estas vacaciones.

1. Stranger Things 5: El Volumen Final (Temporada 5)

Sin duda, el evento televisivo del año. Tras una larga espera, la batalla definitiva por Hawkins llega a su clímax. Los medios especializados reportan que la plataforma ha dividido este cierre en dos partes épicas, con el volumen final estrenándose este 25 de diciembre. Es la oportunidad perfecta para revivir la saga completa y descubrir si Eleven y sus amigos lograrán vencer finalmente a Vecna en un desenlace que promete ser histórico.

2. Emily en París (Temporada 5)

Para quienes buscan una escapada visual y romántica, Emily Cooper regresa con más estilo que nunca. En esta nueva entrega, la trama se traslada parcialmente a Roma, donde Emily enfrenta el reto de dirigir la prestigiosa Agence Grateau. Con diez nuevos episodios llenos de enredos amorosos y paisajes europeos invernales, es la opción ideal para un maratón ligero y reconfortante.

3. Navidad en Casa (Temporada 3)

Un clásico moderno que regresa para alegría de sus fans. Esta serie noruega sigue las peripecias de Johanne en su búsqueda constante del amor y el significado de la familia durante la época navideña. Con su característico humor ácido y situaciones sumamente identificables, la tercera temporada llega justo a tiempo para recordarnos que, a veces, el caos es parte esencial de la magia de diciembre.

4. El Secreto de Santa (Miniserie)

Como novedad destacada de 2025, esta miniserie combina el misterio con la fantasía festiva. La historia sigue a una investigadora que descubre un antiguo secreto oculto en un pueblo del Círculo Polar Ártico. Es una propuesta refrescante para quienes disfrutan de las historias navideñas pero con un toque de suspenso y leyendas antiguas, ideal para ver en familia.

5. El Accidente (Temporada 2)

Si prefieres el drama intenso, la segunda temporada de esta producción mexicana se ha consolidado como una de las más vistas de diciembre. Tras el éxito de su primera entrega, los nuevos episodios exploran las consecuencias de la tragedia que unió a cuatro familias, debatiéndose ahora entre la redención y la venganza. Un thriller emocional que te mantendrá pegado a la pantalla entre cena y cena.

