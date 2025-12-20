Netflix anuncia cambios: conoce lo modelos de celulares que pierden acceso a la plataforma

Suscríbete a nuestros canales

Desde hoy 20 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix dejó de estar disponible en varios modelos que no cumplen con los nuevos requisitos técnicos. La medida forma parte de una estrategia orientada a mejorar la seguridad y el rendimiento del servicio en dispositivos móviles.

Nuevos requisitos del sistema

Para continuar usando la aplicación de manera nativa, Netflix exige ahora Android 9.0 o versiones superiores, así como iOS 17 en el caso de los iPhone, según la información del Diario El oriental.

Este ajuste deja fuera a equipos que, aunque fueron muy populares en su momento, ya no reciben actualizaciones de software ni soporte oficial por parte de los fabricantes.

Modelos Android afectados

Algunos de los equipos excluidos son:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Netflix explicó que los teléfonos más antiguos no cuentan con el hardware ni el software necesarios para soportar las funciones más recientes de la aplicación.

Estas limitaciones impiden la incorporación de mejoras de rendimiento y parches de seguridad, lo que representa un riesgo tanto para la estabilidad del servicio como para la protección de los datos de los usuarios.

Por ende, los cambios obligan a muchos usuarios a evaluar sus opciones para seguir disfrutando del contenido.

Visite nuestras secciones de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube