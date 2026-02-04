Estas son las canciones más esperadas de Bad Bunny en el Super Bowl

El artista tendrá un aprox. de 15 minutos para su gran espectáculo

Por Kim Reyes
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 11:17 am

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl ha generado altísimas expectativas a todos, especialmente a sus fanáticos, que esperan verlo en este importante espacio, interpretando cada uno de sus éxitos.

Durante ese tiempo, el reguetonero ofrecerá un espectáculo, de solo 15 minutos aproximadamente, un estimado de tiempo para cantar alrededor de 8 a 12 canciones, una decisión difícil pues su repertorio está lleno de hits, especialmente con el éxito de sus dos últimos discos.  

Aquí una lista de esos temas que todos piden en redes sociales y que esperan Bad Bunny los tenga en su setlist, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium, un espectáculo que podrán disfrutar en Venezuela a través de la señal de Meridiano TV, con una cobertura especial.

1. 'DtMF'

2. 'NUEVAYoL'

3. 'BAILE INoLVIDABLE'

4. 'Tití Me Preguntó'

5. 'Yo Perreo Sola'

6. 'DÁKITI'

7. Me Porto Bonito

8. Yonaguni

9. Safaera

 

