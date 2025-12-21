Miss Jamaica da sus primeras declaraciones tras su grave caída en el Miss Universo: Mi enfoque es la curación

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de un mes después del incidente, Gabrielle Henry reapareció públicamente a través de sus redes sociales para compartir sus primeras declaraciones. En un emotivo mensaje, la reina de belleza de 29 años expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante este "tiempo que pide quietud y curación". "Estoy agradecida de estar en Jamaica y sentir la fuerza familiar de Jamaica que me rodea", escribió Henry, extendiendo su agradecimiento a su familia, amigos, compatriotas y a todos los equipos médicos y logísticos que hicieron posible su regreso a casa.

Con una perspectiva que refleja su profesión como médica, Henry compartió una poderosa reflexión: "Como Miss Jamaica Universe 2025 y residente de oftalmología, me recuerda que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan". La modelo anunció que, por ahora, su prioridad absoluta es la recuperación: "Mi enfoque sigue siendo la curación, el propósito y el servicio".

La gravedad del incidente

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante la competencia preliminar de Miss Universo en Bangkok. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario, con una profundidad estimada de 1.2 metros.

Las lesiones, detalladas en un comunicado oficial conjunto de la Organización Miss Universe y la familia, fueron significativas:

Hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia .

Una fractura .

Laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

Debido a la gravedad de su estado, Henry fue ingresada de inmediato en una unidad de cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en "estado crítico bajo monitoreo neurológico constante" durante varias semanas. Finalmente, fue dada de alta y regresó a Jamaica la semana pasada para continuar su tratamiento y rehabilitación de manera local.

Respuesta de la organización Miss Universe

Frente al incidente, la Organización Miss Universe (MUO) asumió una postura clara de responsabilidad. En un comunicado de prensa conjunto con la familia de Henry, emitido el 8 de diciembre, la organización se comprometió a cubrir todos los gastos derivados del accidente. Esto incluye: todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia.

Los costos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry, quienes la acompañaron. El vuelo de repatriación médica a Jamaica y todos los gastos médicos futuros relacionados con el incidente.

La organización también desmintió explícitamente cualquier rumor o informe que sugiriera que Henry tuvo responsabilidad en el accidente, calificándolos de "totalmente inexactos". Esta declaración surgió después de que otras concursantes, como Miss Haití, Melissa Sapini, criticaran el manejo inicial del incidente por parte de la organización.

El camino hacia la recuperación

Gabrielle Henry se encuentra ahora en Jamaica, rodeada de su familia y continuando con su proceso de rehabilitación. En su mensaje, se mostró inspirada por la resiliencia de su pueblo: "Me inspira la forma en que los jamaiquinos se levantan, sin inmutarse, después de la adversidad". Si bien su carrera como modelo y médica ha tomado una pausa forzosa, su mensaje cierra con un tono de esperanza y determinación, dejando claro que, cuando esté lista, compartirá más sobre su experiencia. Por ahora, la luz de su recuperación es la prioridad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube