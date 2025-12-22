Ca7riel y Paco Amoroso sorprenden al anunciar su retiro temporal de la música: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado, Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron este 19 de diciembre de 2025 una pausa indefinida en su carrera. La noticia llegó el mismo día en que debía lanzarse su esperado álbum, TOP OF THE HILLS, a través de un emotivo comunicado en Instagram dirigido a sus más de 1.1 millones de seguidores. Con un tono de autocrítica, los músicos pidieron disculpas: “Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas”. El mensaje concluyó señalando que necesitan “descansar y sanar” y que esperan volver “cuando estemos preparados”, sin ofrecer una fecha concreta de retorno.

Proyectos en Pausa: Álbum y Gira Quedan en Espera

La decisión impacta directamente en sus planes más inmediatos. El lanzamiento de TOP OF THE HILLS, un álbum de 12 temas grabado en “dos semanas electrizantes”, queda pospuesto “hasta nuevo aviso”. Junto al disco, también se pospone la gira promocional que lo acompañaría, la cual estaba programada para comenzar en 2026. El dúo describió que el álbum “nació en un momento de demasiada velocidad”, lo que los llevó a la decisión de “frenar”.

El Contexto: Un Año de Éxito Agotador y Meteórico

El anuncio es particularmente sorprendente por ocurrir en la cima de su popularidad. El 2025 fue un año de logros sin precedentes para el dúo: ganaron cinco premios Latin Grammy por su trabajo en el álbum Papota, empatando con Bad Bunny en número de galardones en una sola noche; se presentaron en el prestigioso festival Coachella; y su presentación para Tiny Desk Concerts de NPR se volvió viral, acumulando millones de reproducciones. Además, realizaron una extenuante gira de más de 60 conciertos en cuatro continentes.

El Precio de la Fama: Salud Mental y una Amistad de Toda la Vida

Detrás de la fachada del éxito, los artistas describen un proceso de desgaste. Su representante confirmó a Rolling Stone que la decisión responde a que “están exhaustos y necesitan descansar”. Esta pausa reabre el debate sobre la salud mental en una industria que a menudo prioriza la productividad sobre el bienestar. La decisión se toma desde una base sólida: Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso) se conocen desde los seis años y forjaron su amistad en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola de Buenos Aires, antes de formalizar el dúo en 2018.

Reacciones e Incertidumbre: Apoyo de Fans y Especulaciones

La noticia generó una ola de apoyo de gran parte de sus seguidores, quienes celebraron en redes sociales la valentía de priorizar la salud. Sin embargo, dado el estilo desenfadado y a veces irreverente del dúo, algunos seguidores se preguntaron en línea si se trataba de una inusual estrategia de marketing. Un representante, consultado al respecto, no confirmó ni desmintió esa posibilidad, pero reafirmó que el aplazamiento del álbum y la gira es real. Mientras tanto, la industria y los fanáticos quedan a la espera, sin certezas sobre cuándo o cómo volverán los protagonistas de uno de los ascensos más fulgurantes de la música argentina reciente.

