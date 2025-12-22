Ni perfecta ni intocable: Osmel Sousa habla sin filtros sobre la actual Miss Venezuela y desata polémica

Suscríbete a nuestros canales

Osmel Sousa volvió a hacer lo que mejor sabe: opinar sin rodeos. En una reciente entrevista en vivo por Instagram junto a Marco Michetti, el histórico Zar de la Belleza fue consultado sobre la actual Miss Venezuela, Clara Vegas, y sus declaraciones rápidamente encendieron el debate en redes y Sousa dejó claro que, para él, en el mundo de los certámenes nada está terminado… ni siquiera una reina coronada.

Elogios con condiciones: así ve Osmel a la Miss Venezuela

Ante la pregunta directa sobre qué opinaba de Clara Vegas, Osmel comenzó reconociendo aspectos positivos. Aseguró que es una joven que en fotografía se desempeña "muy bien”, además de describirla como bonita, extrovertida y simpática, cualidades que, según él, son fundamentales para destacar en un concurso de belleza.

Sin embargo, fiel a su estilo, el elogio vino acompañado de una condición clara: para Sousa, la belleza siempre es perfectible. Al ser consultado sobre si le haría algún retoque, respondió sin titubeos que sí… y no uno, sino tres. Para el Zar, esos ajustes serían claves para potenciarla como candidata real dentro de un certamen competitivo.

Retoques, vestidos y el factor dinero

La conversación tomó otro rumbo cuando Michetti planteó si podía repetirse con Clara Vegas lo que ocurrió con otras Stephany Abasali por ser ambas de fque contaron con respaldo económico familias pudientes, que en el caso de Abasali su mamá costeó el alquiler de cada uno de los vestidos que exhibió su hija en el Miss Universe 2025.

Sobre la situación actual, dejó ver sus dudas. Aunque evitó profundizar en el estado financiero de Venevisión, sí fue contundente al señalar que no cree que en este caso se repita el mismo despliegue económico. Incluso hizo una referencia incómoda pidiendo disculpas a la madre de la reina antes de soltar su opinión y aseguró que los vestidos usados en el Miss Venezuela no le parecieron bonitos, un comentario que ya venía circulando en redes

El pronóstico del Zar: retoques y diseñador árabe

Para Osmel, el potencial de Clara Vegas no está en duda, pero sí el camino para explotarlo. Según su análisis, con los retoques adecuados y un vestido impactante, mencionando específicamente a diseñadores árabes, la reina podría posicionarse fácilmente entre las primeras finalistas, siempre y cuando el concurso se realice.

