Del brillo de la televisión a una pesadilla irreversible: exintegrante de El Gordo y La Flaca sufre amputación

Durante años fue un rostro familiar en la televisión, vinculada al glamour, la exposición mediática y los estándares estéticos que impone la industria del entretenimiento. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida se escondía una historia y es que, una exintegrante del programa El Gordo y La Flaca reveló que sufrió una amputación parcial tras una cirugía estética, una experiencia que transformó su vida y la llevó a iniciar acciones legales.

Una decisión estética que terminó marcando su vida

Dorismar, modelo y actriz chilena, que alcanzó gran popularidad en la televisión hispana gracias a su participación en El Gordo y la Flaca y otros espacios de entretenimiento, decidió someterse a un procedimiento estético con la intención de mejorar su apariencia, sin imaginar que esa decisión cambiaría su destino para siempre.

Según su testimonio y el de su equipo legal, la intervención derivó en graves complicaciones médicas que obligaron a una amputación parcial de la nariz, dejándole no solo una secuela visible, sino también problemas funcionales que afectan su respiración y su calidad de vida. Lo que debía ser una mejora estética terminó convirtiéndose en una de las experiencias más dolorosas de su historia personal.

La denuncia que destapó el escándalo

Tras enfrentar las consecuencias físicas y emocionales, Dorismar decidió no guardar silencio. A través de sus abogados, presentó una denuncia penal por presunta mala praxis médica, señalando al cirujano responsable del procedimiento y asegurando que hubo negligencia grave durante la intervención y el tratamiento posterior.

La esperanza en su cuarta cirugía

El proceso ha estado marcado por momentos de angustia, depresión y una larga reconstrucción personal lo ha compartido a través de sus historias en instagram, y recientemente luego de decir que estaba viendo cambios positivos tras su cuarta cirujía, con otro doctor, finalmente ve los cambios positivos y tras esa historia compartió con pruebas el avance físico que ha tenido.

