La decisión que podría cambiar el futuro de Osmariel Villalobos en su lucha contra el cáncer: este será el siguiente paso

Osmariel Villalobos volvió a encender las redes sociales con un video que rápidamente generó reacciones. La exreina y presentadora compartió una actualización clave sobre su estado de salud y reveló que su tratamiento contra el cáncer tomó un giro inesperado. Lo que parecía una alternativa esperanzadora quedó descartado, dando paso a una decisión médica más contundente.

El ensayo clínico quedó fuera del camino

En el video publicado en Instagram, Osmariel explicó que recientemente se realizaría un ensayo clínico, opción que representaba una nueva etapa en su proceso médico. Sin embargo, esa posibilidad fue cancelada justo cuando se dispuso a viajar para ejecutar el tratamiento, tras una evaluación más profunda de sus estudios.

Según relató, uno de los investigadores principales determinó que su resonancia mostraba varias zonas preocupantes que podrían corresponder a cáncer invasivo. Ante ese escenario, los especialistas concluyeron que el ensayo ya no era viable y que se requerían decisiones más directas para proteger su salud.

La medida preventiva que tomó por sorpresa a sus seguidores

La presentadora confirmó que, por recomendación médica, la mejor opción en este momento es someterse a una mastectomía. Además, reveló que también se plantea la extracción del seno izquierdo como medida preventiva, con el objetivo de reducir riesgos futuros y evitar vivir con la incertidumbre de una posible recaída.

Aunque dejó claro que no es una decisión sencilla, Osmariel fue directa al señalar que eligió priorizar su bienestar.

Fe, cabeza fría y un mensaje claro

Sin entrar en excesos emocionales, Osmariel explicó que tomó esta decisión confiando en que es el mejor camino para su vida y su tranquilidad. Aseguró que, aunque el miedo existe, prefiere actuar ahora y no cargar con el temor constante de que la enfermedad regrese más adelante.

El video cerró con un mensaje firme: se trata de vivir y vivir bien. Con esta actualización, la presentadora vuelve a poner el foco en su proceso de salud, mientras sus seguidores siguen atentos a cada paso de una historia que continúa desarrollándose.

