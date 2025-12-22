Clara Vegas viene “con todo” de cara al Miss Universo 2026: exclusiva 2001

Suscríbete a nuestros canales

El año 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas Goetz, inició su proceso de preparación de cara a la cita que se celebrará en noviembre del año entrante en Puerto Rico.

La esbelta rubia conoce a la perfección el impacto de los certámenes de belleza porque su madre, Andreína Goetz Blohm, fue Miss Venezuela 1990, y sus primas Marianne Vegas Brandt y Andrea Matthies también concursaron.

Foto: Organización Miss Venezuela

En conversación exclusiva con la marca 2001, la joven, nacida en Caracas el 23 de enero de 2003, indicó que su estilismo se enfocará en una tendencia sofisticada, pero actual, que refleje su personalidad dinámica.

La también modelo agradeció el apoyo incondicional de sus “shorties”, como llama a la comunidad que creó tanto en Instagram, como en TikTok.

Preparación con todos los hierros

Foto: Organización Miss Venezuela

-IBB: Ya eres Miss Venezuela. ¿Cuándo inicia el proceso de entrenamiento de cara al Miss Universo 2026?

-CV: El entrenamiento no ha parado, pero la preparación Miss Universo arranca con todo inmediatamente después de unas merecidas vacaciones por las fiestas de fin de año, no solo para mí, sino también para todo el equipo que va a trabajar conmigo.

En cuanto al vestuario y estilismo vamos a ir construyendo un look que combine la elegancia distintiva de la mujer venezolana con mi toque personal, porque además sentirme cómoda, quisiera aprovechar la moda como una herramienta para comunicar.

Con respecto a la pasarela, estamos trabajando una que proyecte poder sin perder la espontaneidad. Yo tengo un movimiento muy natural y vamos a pulirlo para que sea impecable, pero que no parezca ensayado.

Sobre la oratoria, aquí es donde mi formación como actriz es clave. Estoy trabajando no solo en el contenido y el mensaje, sino en la cadencia, el uso del cuerpo y la conexión genuina con el público.

-IBB: Tu madre y tú hicieron historia al convertirse en Miss Venezuela e ir al Miss Universo. ¿Qué consejos de ella vas a poner en práctica?

-CV: Yo creo que, como toda niña, mi mamá es mi maestra de vida, mi inspiración, mi modelo a seguir, la mujer que más quiero, admiro y además ya obtuvo un título y ha recorrido un camino que ahora yo estoy transitando. Lo que más me ha recalcado es que la corona no te define, tú defines la corona.

-IBB: ¿Cuáles crees que fueron tus herramientas para lograr esa comunidad en redes, sobre todo en TikTok?

-CV: Creo que mi autenticidad me hizo conectar. En TikTok no intenté ser la Miss perfecta; fui la Clara que soy genuinamente y que es capaz de reírse de sí misma porque eso también es una forma de amor propio. Mi fandom es activo, ellos ven mi esfuerzo, mi lado humano, y eso crea empatía y comunidad.

- IBB: ¿Cómo sobrellevas las críticas? ¿Crees que tu formación como actriz te preparó para la exposición pública?

-CV: Definitivamente, la crítica es parte del arte y de la vida. Como actriz, aprendes que esta no es sobre quién eres, sino sobre lo que estás haciendo en ese momento. La sobrellevo enfocándome en las críticas constructivas y despidiéndome de las destructivas. Mi formación me dio la habilidad de separar a la persona del personaje.

- IBB: ¿Cuál es el estilo que quieres crear para el Miss Universo? ¿Te ves clásica o más moderna y juvenil?

-CV: Busco el equilibrio. No me veo puramente clásica, quiero un estilo que sea moderno con un toque fashion-forward, pero que siempre tenga un ancla en la elegancia. Es decir, que me sienta cómoda, actual, pero que cuando vean la foto dentro de 20 años, sigan diciendo `Esa es la elegancia de Miss Universe Venezuela’. Vamos a sorprender con tendencias, pero siempre sofisticadas.

-IBB: ¿Cuál crees que será tu plus en Puerto Rico?

-CV: Mi plus será mi versatilidad escénica. Los concursos de hoy no solo buscan belleza, buscan performance. Mi capacidad de improvisar, de conectar emocionalmente en una entrevista y de ser camaleónica en el escenario, pasando de la pasarela poderosa a la entrevista íntima, será mi gran diferenciador. Y, claro, mi "inspiranza" de contagiar la alegría de nuestra bella Venezuela.

-IBB: ¿Te has planteado la posibilidad de una asesoría por parte de alguna de las exmiss Venezuela?

-CV: ¡Por supuesto! Es un honor tener tantas mujeres venezolanas que son referentes mundiales en el concurso. Ya he conversado informalmente con varias de ellas cuando me felicitaron y me dieron la bienvenida al club de Miss Venezuela. La experiencia de las exmisses es invaluable. Se trata de absorber lo mejor de cada una y fusionarlo con lo que soy.

Foto: Organización Miss Venezuela

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube