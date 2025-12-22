Chepa Candela: La Milena Paola Soto se sumó a la protesta del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Felices Fiestas,, querubines!!!... Como siempre, les doy la más cordial bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más cotizada, leída, envidiada y copiada del periodismo farandulero de este país, donde se cotillea suculento, sabroso, rico y delicioso…

Nina Sicilia

Así que a la voz de ¡¡¡daaaaleeee que se acaba el año!!! corto este preámbulo para contarles que, aunque parezca increíble, arrancamos otra semana más arrastrando el escándalo de la noche final del Miss Venezuela Universo 2025, donde los protagonistas del “dale que te pego” siguen siendo la Stephanie Abasali, la Maite Delgado, la Nina Sicilia y un animador de Venevisión que prefiero no nombrar para no herir susceptibilidades… Resulta que, a pesar de que han pasado 18 días de aquel polémico espectáculo, muchas personas aún siguen echándole leña al fuego, apoyando a la enmudecida Abasali y tirándole a la supuesta tripleta del complot; haciendo de ese reinado uno de los más “cacareados” de la historia… ¡Pasa, resulta y acontece! Que mientras muchos emprendíamos el ritual a favor y a beneficio del Espíritu de la Navidad, varias Misses agarraron sus equipos electrónicos y se sumaron a las quejas y declaraciones que siguen dejando en mal juicio el trabajo y desempeño de la Nina Sicilia como presidenta de la Organización Miss Venezuela, engordando la lista de Misses insatisfechas que han pasado por el lente visor de la fulana en cuestión…

Milena Paola Soto

Yyy es que si usted se durmió luego del ponche, el bonche y las 8 hallacas que se zampó durante este fin de semana, acá le hago un recuento de las exreinas de la lindeza criolla que han alzado su voz para decir que Nina es “dañina”… ¡Pónganse cómodos!... Valeria Cannavo (Miss Venezuela Mundo 2024), Jacqueline Aguilera (Miss Mundo 1995), Stella García (Miss La Guaira 2024), Elizabeth Gasiba (Miss Distrito Capital 2020), Myriam Abreu (Miss Miranda 2007), Argi Luna (Miss Bolívar 2023), Victoria Abuhazi (Miss Distrito Capital 2023), Thalia Olvino (Miss Venezuela 2019) y MILENA PAOLA SOTO (Miss Mérida 2025)… ¿Qué talco?... Así como se los estoy contabilizando, queridas y queridos, la lista sigue aumentando, y la Nina sigue callando ante “tutta” esta ola de rumores… Ahora me pregunto yo: ¿Se defenderá la Sicilia ante tal emboscada?... ¿Mantendrá el pico de cera haciendo caso omiso ante todo este escándalo?... ¿Llegará el 2026 con esta mecha encendida?... ¡Amanecerá y veremos!...

Michael Roa

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que de manera EXTRAOFICIAL me informaron que el MICHAEL ROA quedó fuera de la nómina de Televen, y es que, como bien saben, hace un par de días atrás les “espepité” que el programa “El Avispero” sale del aire durante este mes de diciembre y todo el personal de producción que allí labora será esparcido entre otras producciones que produce el canal… Los únicos que saldrán con las tablas en la cabeza tras esta repentina decisión son sus animadores, la Kika Kolman y el Michael Rosa, quienes fueron llamados por el departamento jurídico del canal de Horizonte para que firmaran su despido y cobraran su liquidación… Ante este “merequetengue”, el Michael propuso un Plan B y pidió, suplicó, y rogó que lo lanzaran de ¡cabeza, tronco, y extremidades! en “Vitrina”, aprovechando la vacante que dejó el Jesús De Alva… ¡Peeerooo!... Para su desgracia, le soltaron que él no pega con el matutino espacio y que la orden era desearle una ¡feliz navidad! y un ¡próspero año nuevo! bien lejos del canal… ¡Qué chimbo, vale!... ¡Pooor ciiiieeertooo!... Me enteré sin querer queriendo que la KATHERINE MARTÍNEZ le quiere dejar el pelero a Televen (es decir, hay otra posible vacante en el canal de la bolita roja); y es que entre rumbas y celebraciones decembrinas (originadas en estos últimos días) la mujer soltó el yoyo diciendo que lo que gana allí en el canal de la bolita roja no le alcanza para comprar el tinte platinado que se echa sobre su “testa” y, en consecuencia, está evaluando meter su carta de renuncia en el primer trimestre del 2026… Que eso de trabajar en vivo y directo de lunes a viernes le aburrió, y que ella prefiere estar viajando por “tutto” el globo terráqueo para multiplicar los verdes… ¿C-Ó-M-O?... Haciendo lo que ella bien sabe hacer: F-A-C-T-U-R-A-R… ¡Dios mío!, esto se salió de control... Mejor enciendo las luces, yyyy ¡feliz navidad!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube