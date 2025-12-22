Precio del dólar y euro BCV: así se cotizan las monedas este 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Para este lunes 22 de diciembre de 2025, el precio del dólar y euro establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) presenta una variación.

En tal sentido, la moneda estadounidense se cotiza en 285,40 bolívares, según lo que estableció el BCV en su sitio web, mientras que el euro se tasa en 334,40 bolívares.

Precio del dólar y euro BCV

"Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del día viernes 19-12-2025", se lee en su cuenta de Instagram.

De igual forma, el BCV estableció el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 40,53; la lira turca en Bs. 6,69 y el rublo en Bs. 3,54.

De acuerdo con el BCV, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del viernes 19 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

