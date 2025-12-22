¡Tome su paraguas! Inameh prevé lluvias y nubosidad este lunes 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes, 22 de diciembre de 2025, se mantendrá una inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, debido al fortalecimiento de los vientos alisios del noreste, que transportan humedad hacia la franja costera, se esperan lluvias y lloviznas aisladas durante gran parte del día, especialmente en las regiones del norte, occidente y sur del país.

Inameh prevé lluvias y nubosidad este lunes 22 de diciembre

Por lo que, durante la mañana, el Inameh prevé la formación de nubosidad estratiforme.

Esta condición generará precipitaciones de intensidad débil a moderada en las siguientes entidades: norte de la Guayana Esequiba, estado Bolívar, sur de Amazonas, Apure, este de Miranda, Falcón y Zulia, además de los estados andinos.

Pronóstico para la tarde y noche

Para el cierre de la jornada, se estima que las condiciones de inestabilidad se mantengan, afectando principalmente a Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Táchira y sur del estado Zulia.

En el resto del territorio nacional, prevalecerán áreas parcialmente nubladas con una baja probabilidad de precipitaciones.

El Inameh destaca que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra actualmente desplazada hacia el sur (Amazonas y el Esequibo).

Asimismo, predomina un sistema de alta presión en el Atlántico norte, situación que es reforzada por los efectos convectivos locales y el calentamiento diurno habitual de la temporada.

Por otra parte, y para las próximas seis horas, se estima nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas aisladas al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, Apure, este de Miranda, los Andes, Falcón y Zulia.

El resto del país prevalecerá parcialmente nublado y zonas con nubosidad fragmentada.

