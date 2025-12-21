Bolsillo

¡Atención adulto mayor! IVSS anuncia fecha de pago de la pensión de enero

Con este anuncio, el IVSS reafirma su compromiso con los pensionados del país.

Por Jessica Molero
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 03:00 pm
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) confirmó la fecha en la que los pensionados recibirán el pago correspondiente al mes de enero de 2026. 

Según la información difundida por el IVSS, el depósito de la pensión se realizará el 22 de diciembre de 2025, lo que permitirá a los beneficiarios contar con el ingreso antes de finalizar el año. 

El instituto precisó que el pago se efectuará directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados

 

Recomendaciones para los pensionados

Para evitar inconvenientes, el organismo sugirió a los abuelitos:

  • Verificar el depósito a partir del 22 de diciembre.
  • Mantener actualizados sus datos bancarios.
  • Evitar compartir información personal o bancaria con terceros.

 

