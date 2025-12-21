Copa Airlines arranca con su nueva conexión Panamá - Venezuela: detalles y horarios de la ruta

Suscríbete a nuestros canales

Después de un año y medio de suspensión, Copa Airlines reinició sus vuelos diarios entre Ciudad de Panamá y Maracaibo. Esta reactivación marca un paso importante para la conectividad internacional del estado Zulia.

Horarios y frecuencias de los vuelos

La aerolínea estableció un servicio diario que conecta ambos destinos con horarios puntuales. El vuelo CM703 despega desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 12:14 pm hora local, arribando a Maracaibo a las 2:58 pm. El vuelo de regreso CM713 sale de Maracaibo a las 3:58 pm, llegando a Ciudad de Panamá a las 4:46 pm.

Gracias a esta ruta, los pasajeros pueden vincularse fácilmente con la extensa red de Copa Airlines en Panamá, abriendo opciones de viaje hacia América Latina, el Caribe y otros destinos estratégicos, con información del medio dgaviacion.

Por su parte, la compañía informó que mantiene suspendidos hasta el 15 de enero los vuelos desde y hacia Caracas, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Por el momento, no se han anunciado fechas para la reanudación de otras rutas nacionales, lo que centra la operación en la conexión Panamá-Maracaibo.

