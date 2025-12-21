Reporte Inameh: sepa en qué regiones se esperan lluvias para la tarde de este domingo 21 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este domingo 21 de diciembre predominará el buen tiempo en la mayor parte de Venezuela.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado gracias a la presencia de aire seco, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, el pronóstico cambia ligeramente para la tarde y la noche, especialmente en las zonas costeras y del sur.

Las autoridades advierten sobre un aumento de las nubes que podría generar lluvias en regiones específicas, debido al viento que trae humedad desde el océano y al calor del día.

Pronóstico para la Gran Caracas

En la capital y sus alrededores (Miranda y La Guaira), el día comenzó con algunas nubes y lloviznas débiles en las montañas y la costa. No obstante, se espera que el cielo se aclare en las próximas horas.

El clima estará agradable, con temperaturas frescas que bajaron hasta los 15°C en la madrugada y una máxima que llegará a los 26°C por la tarde.

Zonas con probabilidad de lluvia

Aunque la tendencia es de buen clima, no se descartan precipitaciones de intensidad variable.

Los estados más propensos a recibir lluvias o tormentas, especialmente después del mediodía, son: Zulia, Amazonas, la Guayana Esequiba, Falcón, Yaracuy y los estados andinos. En el resto del país, como los Llanos y el Oriente, el sol será el protagonista durante toda la jornada.

Calor y frío extremo en las regiones

Las temperaturas más altas del país se sentirán en Puerto Ayacucho, donde el termómetro alcanzará los 37°C, seguido de cerca por Barcelona y Maracaibo con 35°C.

Por el contrario, la zona más fría será el estado Mérida, específicamente en su capital, donde se registró una temperatura mínima de apenas 6°C durante la madrugada.

Datos Inameh del día

El sol se ocultará a las 18:10 de la tarde, dando paso a una noche que se espera sea despejada en la mayoría de las ciudades principales.

Además, el país se encuentra actualmente a dos días de haber pasado por la Luna Nueva, por lo que las noches serán particularmente oscuras e ideales para observar el cielo si las nubes lo permiten.

