Doble incidencia en Madrid: Metro retira trenes en la Línea 4 y Renfe confirma avería crítica de señalización en Parla

Suscríbete a nuestros canales

La movilidad en la Comunidad de Madrid se ha visto gravemente comprometida durante la mañana de este miércoles, 4 de febrero. Una sucesión de problemas técnicos en el Metro, sumados a una avería de infraestructura en la red de Cercanías, han dejado a miles de ciudadanos atrapados en andenes y estaciones en plena hora punta.

Metro de Madrid: retirada de trenes en la Línea 4

Los usuarios de la Línea 4 (Argüelles - Pinar de Chamartín) han reportado esperas superiores a los 10 minutos. Según ha podido confirmar este portal, Metro de Madrid se ha visto obligado a retirar varios convoyes de la circulación debido a incidencias relacionadas con la humedad y fallos en el sistema de cierre de puertas.

Estaciones de transbordo como Avenida de América y Goya han registrado aglomeraciones inusuales, agravadas por el aumento de pasajeros que han optado por el suburbano para evitar la lluvia en la superficie.

Cercanías Renfe: Avería crítica en el sur

De forma paralela, Renfe y Adif han emitido un comunicado oficial informando sobre una avería crítica en el sistema de señalización en el tramo comprendido entre Getafe Sector 3 y Parla. Esta incidencia ha bloqueado el flujo normal de la línea C-4, afectando tanto a los viajeros procedentes del sur como a los que intentan conectar con el norte de la región (Alcobendas y Colmenar Viejo).

Los retrasos medios en Cercanías superan los 20 minutos, aunque en puntos específicos se han reportado parones de casi una hora. El fallo técnico se atribuye al impacto del temporal en los sistemas eléctricos de la vía.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.