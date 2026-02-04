Unión Europea aplaude anuncio sobre la creación de una ley de amnistía en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Tras el anuncio de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la creación de una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, la Unión Europea (UE) celebró la medida del gobierno nacional.

Al respecto, la organización integrada por 27 países expresó que la norma “representa un paso significativo para acabar con la represión y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales”.

De acuerdo con la publicación de EFE, la UE insistió en que la liberación de presos por parte de las autoridades venezolanas debe continuar “para que todos los presos políticos recuperen la libertad”, dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

"El único camino hacia la estabilidad"

Del mismo modo, la organización de integración regional se refirió al cierre de El Helicoide, anunciado por la presidente encargada, quien afirmó que quiere convertir los espacios en un centro de recreación. En tal sentido, la UE afirmó que “es un paso importante hacia el desmantelamiento de las estructuras utilizadas para la represión”.

La reforma judicial en Venezuela “es esencial para restaurar el Estado de derecho”, añadió el portavoz, quien remarcó la postura de la coalición de 27 países sobre que “el único camino hacia la estabilidad” en Venezuela pasaría por lograr “una gobernanza democrática”.

Aseguró que la UE está lista para apoyar “un proceso pacífico e inclusivo hacia la restauración de la democracia con pleno respeto a los derechos humanos” y que, si eso se produjera, los Veintisiete adoptarán “pasos concretos” con respecto a su relación con el país.

¿Qué establece la ley de amnistía?

La semana pasada, Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para liberar a las personas que han sido detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta la actualidad.

La propuesta excluye a aquellas personas que han sido procesadas o condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con Rodríguez, la norma busca “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política en el país.

“Pido que no se imponga la revancha, la venganza y el odio. Estamos dando la posibilidad de vivir en paz en Venezuela”, dijo la funcionaria durante su anuncio.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube