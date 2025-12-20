"Estos actos no quedarán impunes": Gobierno de Venezuela denuncia el robo de otro buque petrolero por parte de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela denunció y rechazó este sábado el robo ejecutado por Estados Unidos (EEUU) de otro buque petrolero en aguas internacionales.

A través de un comunicado difundido en las redes, el gobierno también denuncia la desaparición forzada de la tripulación de este buque.

Robo de segundo buque petrolero

Asimismo, señala que "este grave hecho de piratería implica la flagrante comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988".

Agrega que también implica la violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, junto con el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar.

Y "de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, entre otras normas de Derecho Internacional aplicables".

EEUU será derrotado por el pueblo venezolano

En este sentido, señala el documento que "el modelo colonialista que pretende imponer el gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano".

Finaliza el escrito reafirmando que "estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Así como la denuncia ante "otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo".

Asegura que "el Derecho Internacional se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder".

