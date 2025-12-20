Seguridad en la ARC: Diosdado Cabello activa punto de control con atención médica 24 horas

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, puso en funcionamiento el Módulo de Auxilio Vial "Francisco Miranda".

La infraestructura se encuentra estratégicamente ubicada en el kilómetro 54 de la Autopista Regional del Centro (ARC), específicamente en el canal con sentido hacia Caracas, refiere una NDP.

La edificación busca ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier contingencia en la vía.

Entre los beneficios destacados para los usuarios se encuentran:

El módulo cuenta con un servicio de remolque sin costo para trasladar vehículos con fallas mecánicas hasta la zona segura del recinto.

Dispone de un servicio médico permanente y una ambulancia para emergencias de salud en la arteria vial.

Se habilitó un espacio diseñado específicamente para que los conductores puedan reposar durante sus viajes.

Cuenta con baños disponibles para el público general.

Para garantizar la vigilancia y el orden, el módulo estará equipado con patrullas y personal destacado.

Las instalaciones han sido adecuadas para ofrecer comodidades tanto a los funcionarios masculinos como femeninos que prestarán servicio en la zona.

