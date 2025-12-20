¡Atención! Inameh reporta lloviznas con actividad eléctrica: regiones afectadas este 20 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela tendrá un sábado de contrastes climáticos este 20 de diciembre.
Mientras que la mañana comenzará con cielos despejados y buen tiempo en la mayor parte del país, se espera que las condiciones cambien a partir del mediodía, cuando las nubes y los chubascos comenzarán a extenderse por diversas regiones.
Pronóstico Inameh para este sábado
Según el reporte oficial, se pide a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente en las zonas de la costa y las montañas.
Este cambio en el clima se debe a la humedad que llega desde el océano y al calor acumulado durante el día, lo que provocará lluvias de diferente intensidad hasta horas de la noche.
Lluvias y tormentas por regiones
Para la tarde y la noche, el Inameh prevé precipitaciones en gran parte del territorio. En zonas como el Oriente, los Andes, el Zulia y el sur del país, las lluvias podrían venir acompañadas de rayos y truenos.
Por el contrario, en los Llanos Centrales y Occidentales el tiempo estará más seco, con cielos despejados al finalizar el día.
El clima en la Gran Caracas
En la capital, Miranda y La Guaira, la mañana será fresca con algunas lloviznas débiles en las zonas altas. Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias aisladas.
Las temperaturas en esta zona serán agradables, con una mínima de 15°C durante la madrugada y una máxima que llegará a los 26°C en la tarde.
Temperaturas extremas
El calor se sentirá con fuerza en los estados del sur y el oriente de Venezuela, donde los termómetros alcanzarán máximas de hasta 37°C.
En contraste, la región de los Andes registrará el clima más frío de todo el país, con temperaturas que bajarán hasta los 6°C durante la noche.
Estado del mar y oleaje
Para quienes visiten las playas, el Inameh advierte que el mar estará agitado, con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura.
Se recomienda a los conductores de embarcaciones y a los bañistas tener precaución ante el incremento del oleaje en toda la costa del Caribe.
