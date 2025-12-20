¡Atención! Inameh reporta lloviznas con actividad eléctrica: regiones afectadas este 20 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que Venezuela tendrá un sábado de contrastes climáticos este 20 de diciembre.

Mientras que la mañana comenzará con cielos despejados y buen tiempo en la mayor parte del país, se espera que las condiciones cambien a partir del mediodía, cuando las nubes y los chubascos comenzarán a extenderse por diversas regiones.

Pronóstico Inameh para este sábado

Según el reporte oficial, se pide a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente en las zonas de la costa y las montañas.

Este cambio en el clima se debe a la humedad que llega desde el océano y al calor acumulado durante el día, lo que provocará lluvias de diferente intensidad hasta horas de la noche.

Lluvias y tormentas por regiones

Para la tarde y la noche, el Inameh prevé precipitaciones en gran parte del territorio. En zonas como el Oriente, los Andes, el Zulia y el sur del país, las lluvias podrían venir acompañadas de rayos y truenos.

Por el contrario, en los Llanos Centrales y Occidentales el tiempo estará más seco, con cielos despejados al finalizar el día.

El clima en la Gran Caracas

En la capital, Miranda y La Guaira, la mañana será fresca con algunas lloviznas débiles en las zonas altas. Sin embargo, después del mediodía aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias aisladas.

Las temperaturas en esta zona serán agradables, con una mínima de 15°C durante la madrugada y una máxima que llegará a los 26°C en la tarde.

Temperaturas extremas

El calor se sentirá con fuerza en los estados del sur y el oriente de Venezuela, donde los termómetros alcanzarán máximas de hasta 37°C.

En contraste, la región de los Andes registrará el clima más frío de todo el país, con temperaturas que bajarán hasta los 6°C durante la noche.

Estado del mar y oleaje

Para quienes visiten las playas, el Inameh advierte que el mar estará agitado, con olas que podrían alcanzar los 2 metros de altura.

Se recomienda a los conductores de embarcaciones y a los bañistas tener precaución ante el incremento del oleaje en toda la costa del Caribe.

