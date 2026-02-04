EEUU completa el envío de 500 millones de dólares a Venezuela por venta de crudo: ¿A dónde se destinan los fondos?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de EEUU completó el pasado martes la devolución de 500 millones de dólares a Venezuela, correspondientes a la venta inicial de petróleo tras el acuerdo alcanzado entre Washington y Caracas.

Según informó un funcionario estadounidense bajo anonimato, los últimos 200 millones de dólares ya fueron enviados para completar el monto total acordado, reportó Reuters.

El objetivo de este movimiento es evitar un colapso total de las instituciones básicas y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en el país.

¿Cuál es el destino de los fondos?

El dinero transferido no será de libre uso, sino que se desembolsará específicamente para el beneficio de la población.

El funcionario específico que el dinero será "desembolsado en beneficio del pueblo venezolano a discreción del gobierno de Estados Unidos".

En este sentido, la administración estadounidense supervisará que los recursos se utilicen para pagar los salarios de maestros, bomberos y policías, asegurando que el Estado pueda seguir operando sin detener sus funciones primordiales.

Estabilización del país

El Secretario de Estado, Marco Rubio, explicó ante el Capitolio que la participación de su país en estas ventas de crudo es un esfuerzo temporal. La intención es mantener la estabilidad de Venezuela a corto plazo, permitiendo que la nación use sus propios recursos naturales para generar los ingresos necesarios y evitar una crisis sistémica que afecte a toda la región.

Manejo del dinero en el extranjero

Originalmente, estos fondos estaban resguardados en una cuenta temporal en Qatar, diseñada para garantizar que Venezuela recibiera el flujo de caja necesario para operar de inmediato.

Sin embargo, el plan a largo plazo contempla que las ganancias de futuras ventas se depositen en un fondo ubicado en EEUU. Desde allí, se autorizarán los pagos para obligaciones gubernamentales siempre que cumplan con los procedimientos acordados entre ambas partes.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube