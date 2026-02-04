Chacao activa jornada de reciclaje este 7 de febrero: revise qué materiales recibe y cuáles no

Suscríbete a nuestros canales

El municipio Chacao realizará una nueva actividad comunitaria orientada al reciclaje y la protección del ambiente.

La jornada está prevista para este sábado 7 de febrero y forma parte de las iniciativas locales que buscan incentivar la correcta separación de residuos y su posterior aprovechamiento en procesos productivos.

La actividad se desarrollará en el Parque Aruflo, un espacio destinado a la recepción de materiales reciclables por parte de los vecinos.

El horario establecido será desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, tiempo durante el cual estarán presentes aliados encargados de garantizar el manejo adecuado de los desechos recolectados.

Las autoridades municipales reiteraron que todos los materiales deben entregarse limpios, secos y sin restos de comida u otros contaminantes. Este requisito es fundamental para facilitar su clasificación y evitar problemas durante el proceso de reciclaje, además de asegurar que los recursos puedan ser reutilizados de forma eficiente.

El cumplimiento de estas normas también permite optimizar el trabajo del personal encargado y agilizar la recepción de los elementos, beneficiando a todos los participantes de la jornada.

Materiales aceptados en la jornada

Materiales que no serán recibidos

Desde la organización se exhortó a los ciudadanos a revisar previamente la información oficial sobre los materiales no aceptados. Aquellos elementos que no cumplan con las condiciones establecidas o que no formen parte de la lista permitida no podrán ser recibidos durante la jornada.

