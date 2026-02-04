Marcha del PSUV en Caracas este 4 de febrero: vías alternas para conductores

Para la marcha oficialista prevista de este 4 de febrero en Caracas, se alerta los conductores de cuáles serán las posibles calles cerradas.
La concentración fue pautada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al cumplirse 34 años de la rebelión cívica militar, encabezada por Hugo Chávez Frías.
Posibles calles cerradas para la marcha del 4F
- Plaza Venezuela.
- Paseo Los Próceres.
- Avenida Libertador.
Rutas alternas en Caracas
- Av. Boyacá
- Autopista Francisco Fajardo
- Av. Victoria
- Av. Nueva Granada
- Av. Bolívar
- Av. Universidad
- Av. Baralt
- Av. San Martín
- Av. Urdaneta
- Av. Andrés Bello
- Av. Intercomunal de El Valle
