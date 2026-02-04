Marcha del PSUV en Caracas este 4 de febrero: vías alternas para conductores

Suscríbete a nuestros canales

Para la marcha oficialista prevista de este 4 de febrero en Caracas, se alerta los conductores de cuáles serán las posibles calles cerradas.

La concentración fue pautada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al cumplirse 34 años de la rebelión cívica militar, encabezada por Hugo Chávez Frías.

Posibles calles cerradas para la marcha del 4F

Plaza Venezuela.

Paseo Los Próceres.

Avenida Libertador.

Rutas alternas en Caracas

Av. Boyacá

Autopista Francisco Fajardo

Av. Victoria

Av. Nueva Granada

Av. Bolívar

Av. Universidad

Av. Baralt

Av. San Martín

Av. Urdaneta

Av. Andrés Bello

Av. Intercomunal de El Valle

