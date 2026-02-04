Ryan Routh ante la jueza Cannon: el destino del hombre que quiso matar a Trump se define hoy en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Los fiscales federales han solicitado formalmente este miércoles la cadena perpetua para Ryan Wesley Routh, el hombre condenado por intentar asesinar al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach en septiembre de 2024.

La audiencia de sentencia se celebra ante la jueza federal Aileen Cannon, luego de que el proceso sufriera retrasos debido a que Routh, quien se representó a sí mismo durante la mayor parte del juicio, solicitara finalmente un abogado para esta fase definitiva.

Los argumentos de la Fiscalía

En un memorando de sentencia presentado ante el tribunal, el equipo de fiscales fue contundente al describir a Routh como un hombre "sin arrepentimiento".

Los fiscales subrayaron que Routh nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo y que su comportamiento demuestra un "desprecio total por la ley".

Durante el juicio, fue fundamental una carta escrita por el propio Routh meses antes del ataque, en la que ofrecía una recompensa a quien lograra "terminar el trabajo" si él fallaba.

La defensa pide que no lo dejen morir en prisión

Por su parte, el nuevo abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, ha solicitado una variante en las pautas de sentencia.

Su defensa argumenta que Routh cumplirá 60 años en las próximas semanas y solicita una pena de 27 años (20 años por los cargos principales más 7 obligatorios por posesión de armas), alegando que una sentencia justa debería permitirle "experimentar la libertad de nuevo en lugar de morir en prisión".

Un caso marcado por el drama en la corte

Ryan Routh fue declarado culpable en septiembre de 2025 de los cinco cargos que enfrentaba, incluidos el intento de asesinato de un candidato presidencial y agresión a un agente federal.

El caso ha estado rodeado de incidentes inusuales, como el momento en que Routh intentó apuñalarse el cuello con un bolígrafo dentro de la sala tras escuchar el veredicto de culpabilidad el año pasado, o sus recientes mociones solicitando un "intercambio de prisioneros" por su vida.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.