Rusia y China ratifican cooperación con Venezuela y Cuba: ignoran amenazas de Washington

Los presidentes Vladímir Putin y Xi Jinping reafirmaron su compromiso de mantener la cooperación con Venezuela y Cuba, a pesar de las presiones políticas y económicas provenientes de Estados Unidos.

La comunicación entre ambos mandatarios se realizó este miércoles, según informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien destacó la importancia de sostener los lazos estratégicos alcanzados en años anteriores, según informó EFE.

Durante la conversación, ambos líderes coincidieron en que Venezuela y Cuba enfrentan situaciones complejas debido a sanciones y medidas coercitivas internacionales.

Además, discutieron la situación de Irán, otro país bajo presión estadounidense, resaltando la necesidad de coordinar esfuerzos frente a lo que consideran amenazas externas.

Rusia y China han condenado acciones de Estados Unidos que consideran interferencias en la soberanía de Venezuela y Cuba. Entre estas medidas se incluyen:

Captura y detención de líderes venezolanos.

Restricciones a suministros de crudo hacia Cuba.

Presión militar y diplomática sobre Irán.

Ambos gobiernos insistieron en que tales acciones no deben afectar la cooperación internacional ni la estabilidad de los países involucrados.

Aunque Washington mantiene su presión, los mandatarios de Moscú y Pekín respaldan los gobiernos de Caracas y La Habana, enfatizando que estas naciones deben ser respetadas en sus decisiones soberanas.

Según Ushakov, la cooperación incluye tanto apoyo económico como estratégico, manteniendo canales abiertos de comunicación y proyectos conjuntos.

