China lanza dura advertencia a Panamá por puertos: así respondió Mulino

China reaccionó con firmeza luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá anulara los contratos que permitían a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, operar dos terminales clave del Canal de Panamá.

Desde el gigante asiático se advirtió que la decisión podría traer consecuencias políticas y económicas para el país centroamericano, así lo informó CNN.

El pronunciamiento surgió luego de que el tribunal panameño concluyera que los acuerdos vigentes desde los años noventa presentaban inconsistencias constitucionales y posibles afectaciones al interés nacional.

Dicha resolución marcó un punto de inflexión en la relación contractual entre Panamá y la empresa extranjera.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China cuestionó duramente el fallo judicial, al que calificó de injustificado y perjudicial para las empresas chinas. En un comunicado público, el organismo aseguró que la sentencia ignoró hechos relevantes y vulneró derechos legítimos de inversión.

Además, el ente chino afirmó que cuenta con los mecanismos necesarios para proteger el orden económico internacional y advirtió que Panamá podría enfrentar un “alto precio” si mantiene su postura frente a la anulación de los contratos portuarios.

Respuesta del presidente José Raúl Mulino

Ante estas declaraciones, el presidente panameño José Raúl Mulino rechazó de forma categórica la advertencia china. El mandatario reiteró que Panamá respeta la independencia del Poder Judicial y que el Ejecutivo no interviene en las decisiones de los tribunales.

Mulino destacó que el país actúa bajo el marco de un Estado de Derecho y señaló que la Cancillería evaluará la situación para fijar una posición oficial en el ámbito diplomático.

Sin embargo, la decisión judicial también afecta una operación internacional de gran magnitud. La anulación de los contratos pone en riesgo la venta propuesta de 43 puertos en 23 países, incluidos los del Canal de Panamá, por un monto estimado de 23.000 millones de dólares.

