Se acaban los premios en divisas y las rifas estéticas: sepa las nuevas regulaciones en Venezuela

La Comisión Nacional de Lotería (CONALOT) sacudió el sector de juegos de azar en las últimas horas, al anunciar la prohibición inmediata de las populares "rifas de lipos" y la entrega de premios en divisas.

Bajo el Comunicado N° 003, el organismo estableció nuevos lineamientos obligatorios de publicidad que buscan frenar la explotación de contenidos eróticos y la participación de menores en promociones de envite y azar, advirtiendo con la suspensión temporal de licencias a los operadores que incumplan estas medidas enmarcadas en el Plan de las 7T.

Se acaban los premios en divisas y las rifas estéticas

De acuerdo con el escrito, las nuevas regulaciones quedan de la siguiente manera:

Veto a las cirugías: No se permiten sorteos que ofrezcan operaciones de cirugía plástica o sistemas para modificar la anatomía con fines estéticos.

Adiós a los dólares: Queda estrictamente prohibida la promoción y exhibición de premios en moneda extranjera.

Protección social: Se prohíbe el uso de menores de edad en publicidad y de elementos de explotación sexual como herramienta de persuasión.

Cero alcohol: Los contenidos publicitarios no podrán incitar al consumo de bebidas alcohólicas.

Se hace de su conocimiento que, desde la publicación efectiva de esta comunicación, nuestra unidad de observatorio de la actividad de lotería estará realizando las verificaciones de la publicidad y, en los casos de observarse algunos elementos mencionados anteriormente, se procederá a realizar las acciones de suspensión temporal de los habilitados.

