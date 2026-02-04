Cruz Roja Venezolana celebra su 131 aniversario: realizan campamento para formar a más de 200 voluntarios

Suscríbete a nuestros canales

La Cruz Roja Venezolana ha iniciado las celebraciones por su 131.º aniversario con la ejecución de "La Acampada 2026". Este evento nacional reunió a más de 200 voluntarios provenientes de las 41 filiales del país, con el objetivo de actualizar conocimientos técnicos y operativos para la atención de comunidades vulnerables.

La actividad contó con el respaldo técnico de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Durante las jornadas, los participantes trabajaron en áreas críticas como la gestión de riesgos, salud, protección y desarrollo de las capacidades institucionales.

Capacitación práctica y respuesta a emergencias

El programa de formación se centró en ejercicios prácticos y simulaciones de respuesta temprana ante desastres. Los voluntarios realizaron dinámicas de apoyo psicosocial y fortalecimiento institucional para mejorar la eficiencia en el terreno. Estas acciones buscan optimizar la ayuda humanitaria que la organización despliega en contextos de crisis o desastres naturales.

Entre los testimonios destacados se encuentra el de Omar, integrante de la Filial Cumaná, quien vinculó su labor en Gestión de Riesgos con su experiencia personal tras la pérdida de su padre durante la pandemia de COVID-19. Su participación en el evento forma parte de un compromiso continuo de acompañamiento a sectores necesitados.

Buscan desarrollar el crecimiento del voluntariado

El presidente de la institución, Luis Manuel Farías, subrayó la importancia de la formación técnica para el personal de la Cruz Roja. Según el directivo, la estrategia actual de la organización se basa en invertir en las capacidades del personal de campo para ofrecer respuestas más precisas a las necesidades sociales.

“Creer en ustedes es prepararlos para servir mejor. Cuando las lluvias golpearon comunidades ustedes estuvieron allí, no solo con ayuda, sino con presencia real.

Cuando venezolanos regresaron al país en condiciones difíciles, encontraron respeto, dignidad y humanidad en ustedes. Gracias por estar, por acompañar y por demostrar cada día que la humanidad se construye con acciones”, señaló Farías.

Con la clausura de La Acampada 2026, la Cruz Roja Venezolana establece la hoja de ruta para sus operaciones humanitarias del año, enfocándose en una estructura más cercana y preparada para la protección y el cuidado de la población venezolana.

