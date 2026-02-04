Fórmula casera: esta es la planta que fortalece la hebra capilar y aporta brillo desde la raíz hasta las puntas

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación baja en vitaminas y minerales es una de las causas más frecuentes por el cabello se cae, debido a que requiere nutrientes para mantenerse fortalecido, al tiempo que el uso de tratamientos químicamente invasivos también irrita la capa protectora.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo los cambios hormonales afectan directamente en el cabello, puesto que, todos los sistemas del organismo se alteran y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cabello tiende a caerse.

Sin embargo, en la actualidad hay una amplia gama de productos comerciales químicamente invasivos para estimular el crecimiento del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la ortiga contiene propiedades vitamínicas que hidratan y fortalecen el cabello, según la información divulgada por Garnier.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la ortiga en el cabello?

Se sugiere que la persona agregue dos hojas de ortiga al champú de uso común y aplique el producto, masajee para posteriormente retirarlo con abundante agua fría.

Cabe destacar, que lo más idóneo es lavar el cabello mínimo dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de grasa, lo cual en exceso puede generar caspa.

En definitiva, para evitar el quiebre del cabello lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evite el uso constante de herramientas de calor.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube