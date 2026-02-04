El Hatillo actualiza plan preventivo ante inicio de lluvias: prepararán a los vecinos ante posibles desastres

Suscríbete a nuestros canales

En el municipio El Hatillo se actualizó el Plan Preventivo de Lluvias 2026 con estrategias para prevenir los embates de los fenómenos meteorológicos y protocolos para actuar ante ellos.

En la reunión estuvieron presentes funcionarios de Protección Civil El Hatillo y de Miranda, la Dirección Sectorial de Gestión Urbana, el Instituto Autónomo de Gestión Ambiental (IAGA) y de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de El Hatillo.

Además, se contó con la participación de vecinos de los sectores de Bajo Paují y de La Toma, quienes aportaron información de cómo se comportan sus comunidades en momentos de alto nivel pluviométrico.

¿Cómo va el plan contra las lluvias en El Hatillo?

El alcalde Fernando Melena señaló que “cuando uno se reúne antes de la emergencia o de la problemática, uno actúa mejor, reacciona mejor. La revisión que estamos realizando hoy es para mejorar el Plan de trabajo que ya tenemos, y lo haremos con la experiencia de años anteriores; así profundizaremos en la prevención y en la actualización de los protocolos, para ofrecer una respuesta asertiva ante las emergencias que se puedan presentar en el municipio".

Durante la reunión, las autoridades coordinaron los planes de atención a las comunidades para prevenir incidentes que pongan en riesgo a los hatillanos durante la temporada de lluvias.

Tienen como objetivo minimizar los riesgos que enfrenta el municipio ante la llegada de las precipitaciones, especialmente en los sectores más vulnerables.

Entre las propuestas que surgieron en el encuentro destacó la realización de talleres de adiestramiento para que los vecinos aprendan a actuar ante cualquier tipo de emergencia, especialmente, en casos como inundaciones o sismos.

También se plantearon que dichas capacitaciones se hagan en sitios de mayor concentración de personas, como los centros comerciales Parque Cerro Verde, Paseo El Hatillo y Los Naranjos para que la comunidad tenga los conocimientos adecuados sobre cómo realizar desalojos de sus espacios en casos de desastres.

