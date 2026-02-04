¡En video! Médicos reciben a trillizos en perfecto estado: la historia de tres hermanos que conmovió a todos

Suscríbete a nuestros canales

Una gran noticia llenó de alegría a la comunidad de Valle de la Pascua, cuando el pasado martes 3 de febrero, el Hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo recibió a tres nuevos integrantes.

Unos hermosos trillizos nacieron bajo el cuidado del personal médico del centro de salud. La madre de los pequeños es Eduarkis Cicero, una mujer de 33 años oriunda de Tucupido.

Tras un exitoso proceso de parto, dio a luz a dos varones y una niña, quienes ya han sido presentados por sus familiares y las autoridades locales.

Los nombres de los bebés

Los padres ya eligieron cómo llamar a los nuevos miembros de la familia. Los dos varones fueron nombrados Lucas y Mateo, mientras que la pequeña recibió el nombre de Salomé.

Los tres hermanos captaron la atención y el cariño de quienes se encuentran en el hospital, así como millones de usuarios que vieron por vídeo el momento de su nacimiento.

Estado de salud de los niños

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades sanitarias, tanto la madre como los tres bebés se encuentran en buen estado de salud. Los recién nacidos están bajo observación de rutina para garantizar que sigan evolucionando favorablemente en sus primeros días de vida.

​El procedimiento estuvo encabezado por los doctores de guardia Tomás Ruíz y María Martínez, cuyo trabajo permitió que el nacimiento de los tres bebés se realizara sin complicaciones. Se prevé que la familia Cicero Quintana reciba el alta médica próximamente para dirigirse a su casa en la urbanización La Trinidad, en el municipio Ribas.

Con este exitoso despliegue profesional, los trillizos se preparan para su llegada al hogar en el «Granero del Guárico».

​Antecedentes de trillizos en el país

​Este tipo de nacimientos múltiples no son comunes en la región. El caso más reciente similar en Venezuela ocurrió en el estado Barinas, específicamente en el Hospital Dr. Luis Razetti, donde a finales de marzo de 2025 también nacieron tres bebés saludables que no requirieron cuidados intensivos, marcando un hito para la salud pública de esa entidad.

