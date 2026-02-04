Nueva York: el Consulado de México anuncia jornada sobre Ruedas para tramitar documentos esta semana

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York activa sus unidades móviles para acercar servicios esenciales a la comunidad mexicana residente en el estado.

Durante el mes de febrero de 2026, el programa Consulado sobre Ruedas visita diversas localidades estratégicas para facilitar la obtención de documentos oficiales.

Sedes y fechas confirmadas para febrero 2026

El personal consular atiende de manera presencial en las siguientes ubicaciones durante la primera semana de febrero:

White Plains, NY:

Lugar: Alcance Latino, ubicado en 346 S. Lexington Ave., White Plains, NY 10606.

Fechas: Del martes 3 al viernes 7 de febrero de 2026.

Horario: De 9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Corona (Queens), NY:

Lugar: Make The Road New York, situado en 104-19 Roosevelt Ave., Corona, NY 11368.

Fechas: Del martes 3 al viernes 7 de febrero de 2026.

Horario: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

¿Qué servicios ofrece el Consulado sobre Ruedas de México en Nueva York

El Consulado sobre Ruedas está aquí para ofrecerte los trámites más solicitados, asegurando que los mexicanos mantengan su documentación al día:

Pasaporte: Puedes solicitar la expedición o renovación con vigencias de 1, 3, 6 o 10 años.

Matrícula Consular de Alta Seguridad: Este es un documento de identidad local que es aceptado en varias instituciones de EE. UU.

Credencial para Votar (INE): Este trámite es gratuito y permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto desde el extranjero.

Actas de nacimiento: Imprimimos copias certificadas de actas generadas en México.

Es indispensable agendar una cita para acceder a los servicios: ¿Cómo hacerlo?

Es importante destacar que no se atiende a nadie sin cita previa. Debe programar su turno de forma gratuita a través de los canales oficiales de MiConsulado:

WhatsApp: Envíe un mensaje al número +1 (424) 309 0009.

Internet: Visite el portal oficial citas.sre.gob.mx.

Teléfono: Llame al +1 (424) 309 0009.

Requisitos generales para tramitar documentos en el Consulado sobre Ruedas de México en Estados Unidos

Cuando asista a su cita, asegúrese de llevar el original y una copia de:

Un documento que acredite su nacionalidad (Acta de nacimiento).

Una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte anterior, etc.).

Un comprobante de domicilio reciente en el área de Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut.

