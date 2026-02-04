Nueva York lanza equipos de "chalecos morados" para vigilar operativos de ICE: lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

En un paso sin precedentes para proteger los derechos civiles en el estado, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció el lanzamiento del Proyecto de Observación Legal.

Esta iniciativa surge como respuesta directa al aumento de la actividad federal y a la reciente tragedia en Minnesota, donde los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti perdieron la vida en operativos de seguridad nacional.

El objetivo es claro: Nueva York no permitirá que los operativos federales ocurran en las sombras.

La Fiscalía enviará equipos de observadores capacitados para actuar como testigos neutrales en los lugares donde se reporten acciones de ICE o la Patrulla Fronteriza, garantizando que el estado tenga su propio registro independiente de los hechos.

Este proyecto se complementa con la propuesta de la gobernadora Kathy Hochul de prohibir convenios de cooperación (como el 287(g)) en todo el estado, buscando blindar a Nueva York contra tácticas federales agresivas.

Para evitar confusiones y garantizar la seguridad de todos, los observadores de la Fiscalía tendrán las siguientes características:

Identificación visual: vestirán chalecos de seguridad morados con el logotipo oficial de la Oficina de la Fiscal General (OAG).

vestirán chalecos de seguridad morados con el logotipo oficial de la Oficina de la Fiscal General (OAG). Rol neutral: su función es documentar y recolectar evidencia, no intervenir ni interferir con las labores de los agentes federales.

su función es documentar y recolectar evidencia, no intervenir ni interferir con las labores de los agentes federales. Personal capacitado: se trata de empleados de la Fiscalía que han sido entrenados específicamente para registrar posibles violaciones a los derechos constitucionales.

El Portal de denuncias: su video es evidencia

Además de los observadores físicos, Letitia James ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía neoyorquina.

Si usted presencia o graba un operativo federal, puede enviarlo directamente a la Fiscalía a través de un portal en línea seguro.

Estos videos serán analizados para determinar si los agentes federales están actuando fuera de los límites legales o si existe abuso de poder.

"Hemos visto en Minnesota cuán rápido y trágicamente pueden escalar las operaciones federales cuando no hay transparencia", afirmó la fiscal James, subrayando que este proyecto busca que todos los neoyorquinos puedan vivir sin temor a acciones ilegales.

Qué hacer si presencia un operativo

Si usted ve a los observadores de chaleco morado o presencia una acción de inmigración, siga estos consejos:

Grabe de forma segura: tiene derecho a grabar operativos en espacios públicos siempre que no interfiera físicamente con la labor de los agentes. Busque los chalecos morados: si ve al personal de la Fiscalía, sepa que están allí para proteger sus derechos.

Si tiene información importante, puede acercarse a ellos de manera calmada.

Use el portal oficial: envíe sus videos o testimonios a través del formulario de "Acciones Federales" en la página ag.ny.gov. Su identidad y material estarán protegidos por un canal seguro de la fiscalía estatal. No olvide sus derechos: la presencia de observadores no cambia la regla de oro: No abra la puerta si no hay una orden firmada por un juez y ejerza su derecho a permanecer en silencio.

