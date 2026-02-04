No saldrá jamás: la durísima condena para el joven que mató a un adolescente de 14 años en Georgia

Suscríbete a nuestros canales

El cierre de un caso que conmocionó a Georgia llegó. Tras más de dos años del trágico tiroteo a las afueras de un estadio escolar, la justicia ha dictado una sentencia ejemplar contra Kaomarion Kendrick.

El joven, cuya imagen sonriendo burlonamente al ser arrestado dio la vuelta al país, pasará el resto de sus días en prisión.

Los detalles de la condena reflejan la severidad con la que las autoridades de Georgia están combatiendo la violencia de pandillas y el uso de armas modificadas en entornos escolares.

La sentencia: cadena perpetua y 85 años adicionales

La semana pasada, un tribunal declaró a Kendrick culpable de homicidio grave y tres cargos bajo la ley RICO (orientada a organizaciones criminales). La resolución del juez fue contundente:

Condena principal: Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional .

Pena adicional: 85 años más de prisión.

Cargos clave: Además del asesinato, se le vinculó con actividades de pandillas rivales y la posesión de un arma ilegalmente modificada.

Crónica de una tragedia innecesaria

El incidente ocurrió en septiembre de 2023, durante la salida de un partido de fútbol americano entre las escuelas secundarias Griffin y Spalding. Lo que debía ser una noche de deporte terminó en caos:

El conflicto: Una disputa entre "camarillas" rivales escaló rápidamente. Aunque la víctima, Emmanuel Dorsey (14 años), no era pandillero, el grupo con el que se encontraba sí tenía vínculos con bandas locales. El ataque: Kendrick, que entonces tenía 17 años, sacó una Glock modificada con un interruptor automático (que la convierte en un arma de fuego rápido) y disparó contra la multitud. La víctima: Dorsey fue alcanzado en el cuello y la cara mientras intentaba correr hacia un lugar seguro. Murió poco después. La captura: Tras ocho días prófugo, Kendrick fue arrestado en el condado de Henry. Su foto sonriendo mientras era escoltado por la policía se convirtió en el símbolo de la frialdad del crimen.

Las palabras de una madre resiliente

Charlotte Williams, madre de Emmanuel, describió la sentencia como "justa", aunque mostró una sorprendente compasión por el joven que le arrebató a su hijo.

"Siento mucho lo que pasó con Kendrick porque arruinó toda su vida al no pensar en lo que estaba haciendo... es tan joven y no tiene a nadie que lo apoye", declaró Williams. Sin embargo, enfatizó la importancia del veredicto: "Es mejor sacar a gente así de la calle; gente que cree que puede llevar un arma y no sabe cómo ni cuándo usarla".

El fiscal de distrito interino, David Studdard, reafirmó el compromiso de su oficina: "Perseguiremos implacablemente a quienes cometan delitos violentos en nuestra comunidad".

