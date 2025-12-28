¿Ganar menos por el mismo trabajo? El drástico recorte a los salarios de la Visa H-2A que sacude a Georgia

Suscríbete a nuestros canales

El sector agrícola de Estados Unidos enfrenta una sacudida financiera sin precedentes. Por orden directa de la administración de Donald Trump, miles de inmigrantes bajo el programa de Visas H-2A han sufrido una drástica reducción en su salario mínimo, una medida que busca abaratar los costos de producción pero que ya ha desatado una batalla legal en los tribunales federales.

Aunque el ajuste es nacional, el impacto ha sido sísmico en Georgia, el segundo estado que más depende de esta mano de obra en el país, donde el sueldo por hora se desplomó más de un 30%.

El desplome en Georgia: De $16.08 a $10.52

Hasta antes de la orden ejecutiva, los trabajadores agrícolas en Georgia habían experimentado un crecimiento sostenido en sus ingresos. Sin embargo, el nuevo decreto borró años de avances en un solo movimiento:

2024: $14.68 por hora.

2025 (inicio): $16.08 por hora.

Actualidad: $10.52 por hora.

Esta caída de 5.56 dólares por hora afecta directamente a más de 35,000 empleados que llegaron al estado en lo que va del año fiscal.

Organizaciones de trabajadores ya presentaron una demanda judicial, argumentando que este recorte no solo empobrece a las familias migrantes, sino que deteriora las condiciones de vida en uno de los motores económicos de la región.

Las 3 claves del cambio: ¿Por qué bajó el sueldo?

La administración Trump modificó la fórmula de las Tasas Salariales de Efecto Adverso (AEWR). Estos son los cambios principales que permitieron el recorte:

Nueva fuente de datos: El salario ya no se calcula según la "Encuesta de Mano de Obra Agrícola", sino mediante las "Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales", que arrojan promedios más bajos. Niveles de habilidad: Se crearon categorías; los trabajadores nuevos (Nivel I) ahora reciben tarifas significativamente menores que los experimentados. Vivienda como pago: El gobierno ahora permite que los empleadores cuenten el alojamiento gratuito como parte del beneficio económico, deduciendo ese "valor" del salario neto del trabajador.

¿Qué son las Visas H-2A?

Este programa permite a los empleadores estadounidenses contratar ciudadanos extranjeros para realizar labores agrícolas temporales.

Para utilizarlo, la ley exige demostrar que no hay suficientes trabajadores locales disponibles y que la contratación de extranjeros no perjudicará los salarios de los ciudadanos estadounidenses en el sector.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube