Golpe definitivo a la Visa H-1B: validan el astronómico costo y el nuevo modelo de selección por sueldo

El sector tecnológico de Silicon Valley enfrenta un terremoto financiero y legal. Este martes, una jueza federal ratificó la autoridad de la administración de Donald Trump para imponer una tarifa de 100,000 dólares por cada solicitud de visa H-1B, el documento clave que permite a científicos, ingenieros y programadores extranjeros trabajar en Estados Unidos.

La jueza de distrito Beryl Howell dictaminó que el mandatario posee "amplia autoridad legal" para abordar lo que él percibe como una amenaza a la seguridad económica y nacional.

Aunque la magistrada admitió que el costo podría causar un "daño significativo" a las empresas y universidades, sentenció que la medida es legal y debe mantenerse, desestimando los recursos presentados por la Cámara de Comercio y la Asociación de Universidades Estadounidenses.

El fin del azar: Adiós al sorteo de visas

Junto con el millonario costo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó un cambio estructural profundo: a partir del 27 de febrero de 2026, Estados Unidos eliminará el histórico sistema de lotería aleatoria.

El nuevo modelo de selección será ponderado por salario y cualificación. Según Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, el objetivo es evitar que las empresas "exploten" el sistema para importar mano de obra barata que desplace a los trabajadores locales.

Ahora, las visas se otorgarán prioritariamente a quienes tengan las habilidades más altas y reciban las remuneraciones más competitivas del mercado.

Radiografía de la Visa H-1B en números

Este visado es el motor de las grandes corporaciones. Tan solo este año, los principales beneficiarios fueron gigantes que ahora deberán recalcular sus costos operativos.

Actualmente, el cupo anual es de 85,000 visas. Con la nueva tarifa, una empresa como Amazon tendría que desembolsar 1,000 millones de dólares adicionales solo para mantener su ritmo de contratación de talento extranjero.

Silicon Valley vs. La Casa Blanca

La medida ha generado una grieta incluso entre los aliados del presidente. Figuras como Elon Musk han advertido que atacar este programa es peligroso, pues Estados Unidos carece de suficiente talento local para cubrir puestos críticos en inteligencia artificial y desarrollo de software.

Por su parte, el gobierno defiende la medida como parte de una "limpieza" del sistema migratorio laboral. Además del cargo de 100,000 dólares, Trump ha impulsado la 'tarjeta dorada' de 1 millón de dólares, una vía directa hacia la ciudadanía para inversores adinerados, reforzando una política que prioriza el capital y la alta especialización sobre el volumen de trabajadores.

