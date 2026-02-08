¡Nuevos récords en el Maratón CAF 2026! Conozca quienes conquistaron la exigente ruta este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Caracas vibró este domingo, 8 de febrero, con la décima edición del Maratón CAF, un evento que reunió a 10.000 corredores de 25 países.

La jornada estuvo marcada por un despliegue logístico que recorrió gran parte de la ciudad desde la madrugada, comenzando en el parque Los Caobos.

A pesar de la dureza y exigencias del terreno, el ambiente se llenó de energía gracias al apoyo de los ciudadanos que salieron a las calles para alentar a los atletas en cada kilómetro.

Ganadores y nuevos récords en los 42K

En la categoría principal, Jorge Castelblanco (Panamá) se llevó el primer lugar masculino con un tiempo de 2:15:11. El podio lo completaron el venezolano José Antonio Reyes en segundo lugar y el ecuatoriano Fernando Moreno en el tercero.

Por su parte, la ecuatoriana Silvia Ortiz, quien viene de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, dominó la rama femenina con un tiempo de 2:33:55, superando las dificultades de la ruta en su primera visita a Venezuela.

Resultados en la media distancia (21K)

Los atletas locales hicieron valer su conocimiento del terreno en la modalidad de 21 kilómetros. Los venezolanos José Daniel González y Edymar Brea se quedaron con los máximos honores en sus respectivas categorías, con tiempos de 1:06:35 y 1:15:54.

Esta distancia también contó con una alta participación de corredores internacionales que buscaron mejorar sus marcas personales en la capital.

Triunfos en movilidad reducida

La competencia de sillas de ruedas también dejó récords importantes. En los 42 kilómetros, el venezolano Juan Valladares ratificó su liderazgo con un tiempo de 1:45:39, mientras que la mexicana Yeni Hernández hizo lo propio con 2:30:13.

En la media distancia de esta categoría, los ganadores fueron la venezolana Mariberlina Pereira y el costarricense Lawrence Molina.

Logística y seguridad

Para asegurar el desarrollo de la carrera, las autoridades aplicaron cierres viales progresivos desde las 5:00 a.m. en el centro y este de la ciudad. El evento transcurrió con normalidad bajo un estricto despliegue de seguridad.

