Hallan decenas de mascotas muertas en Caracas: revelan detalles del cruel caso

Recientemente, el Fiscal General, Tarek William Saab, informó que se inició una investigación penal tras el hallazgo de numerosos animales domésticos muertos en el sector de Carapita, en Caracas.

El caso salió a la luz pública luego de que se viralizaran imágenes en redes sociales que muestran la gravedad de la situación en el callejón Los Orientales, generando una fuerte reacción de rechazo entre los vecinos y grupos protectores de animales.

¿Qué se conoce sobre el delito?

La denuncia formal se activó tras la difusión de una fotografía donde se observa a un hombre rodeado por los cuerpos de varios gatos muertos y mutilados, lo que ha sido calificado por las autoridades como un acto de crueldad extrema.

La comunidad del barrio Carapita y diversos grupos de proteccionistas exigieron justicia, logrando que el suceso fuera rastreado hasta el callejón Los Orientales en el Distrito Capital.

Designación de fiscalía especial

Para llevar adelante el caso, se designó a la Fiscalía 88 Nacional con competencia en Defensa Ambiental y Fauna Doméstica. Este organismo será el encargado de realizar las inspecciones en el lugar y recolectar las pruebas necesarias para esclarecer lo que han denominado como una "mortandad serial" de mascotas en la zona.

Cero tolerancia al maltrato

Desde el Ministerio Público se envió un mensaje directo asegurando que no se permitirán actos degradantes contra los animales.

Las autoridades enfatizaron que bajo la gestión actual se buscará aplicar el máximo castigo permitido por la ley a quienes cometan este tipo de delitos contra la fauna doméstica.

