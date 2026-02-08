Prueba de ADN reveló la identidad del asesino de una madre y su hija: dictan sentencia 30 años después del dantesco crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre quedó sentenciado a 40 años de prisión por el brutal asesinato de una madre y su hija, a quienes estranguló dentro de su vivienda.

El homicida, Larry Atkinson, recibió la condena 30 años después de que cometió el crimen en la ciudad de Nueva York.

Atkinson, de 67 años de edad, fue declarado culpable el pasado mes de octubre por estrangular a Sarah Roberts (57) y a su hija Sharon (25) en su apartamento, el 20 de febrero de 1994.

La jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Althea Drysdale, declaró que Atkinson atacó a dos personas y que esperó décadas, hasta el día de su sentencia, para mostrar remordimiento.

Las víctimas requerían de cuidados especiales

“Las dos víctimas de este caso pertenecían a una población especialmente vulnerable”, dijo Drysdale, quien señaló los problemas pulmonares de Roberts y las necesidades especiales de su hija, que hoy se diagnosticarían como autismo severo y que requieren atención las 24 horas.

“Para este tribunal, es evidente que el acusado no ha asumido ninguna responsabilidad por sus actos”, manifestó la funcionaria.

Fue la exnovia de Atkinson, una auxiliar de atención domiciliaria, quien encontró los cuerpos sin vida en dos habitaciones distintas del apartamento, ambas presentaron heridas defensivas que indicaban que lucharon desesperadamente contra su agresor.

Sharon fue localizada con el tubo del tanque de oxígeno de su madre y unas mallas enrolladas alrededor del cuello, detalló Daily News.

Al respecto, el detective Ryan Glas, que tenía sólo 10 años cuando ocurrieron los homicidios, se hizo cargo del caso como su primer trabajo en la unidad de crímenes sin resolver del Departamento de Policía de Nueva York.

Identificaron al asesino 28 años despiés del crimen

Las autoridades identificaron a Atkinson como sospechoso en 2022, después de que la Medicatura Forense de la ciudad utilizara nueva tecnología para analizar muestras de ADN de la escena del crimen.

Por medio de los análisis, crearon un perfil del asesino, el cual finalmente reveló una coincidencia en la base de datos estatal.

“Mantenemos nuestra firme determinación de resolver los homicidios y brindar justicia a las víctimas y sus familias, sin importar cuánto tiempo tome”, declaró el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

“Gracias a la pericia de nuestros fiscales y al trabajo incansable de nuestros colaboradores en la Oficina del Médico Forense y el Departamento de Policía de Nueva York, finalmente se ha hecho justicia en este terrible crimen”, afirmó.

